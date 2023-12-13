Во вторник, 12 декабря, Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Баварию в рамках шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Английская команда потерпела минимальное поражение, завершив свое выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

Победу мюнхенскому клубу принес результативный удар Кингсли Комана во втором тайме поединка.

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Бавария выиграла группу А Лиги чемпионов, набрав 16 очков, а Манчестер Юнайтед финишировал на последнем месте в квартете, взяв всего четыре балла.

Вашему вниманию видео матча Манчестер Юнайтед - Бавария в шестом туре Лиги чемпионов:

Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1

Гол: Коман, 71

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Варан (Майну, 80), Магуайр (Эванс, 40), Шоу (Уан-Биссака, 46), Бруну Фернандеш, Амрабат, Мактоминей, Антони (Пельистри, 75), Гарначо (Межбри, 74), Хейлунд.

Бавария: Нойер, Мазрауи (Лаймер, 46), Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Геррейру, Горетцка, Киммих, Коман (Тель, 77), Сане, Мусиала (Мюллер, 67), Кейн.

Предупреждения: Антони (53), Амрабат (61), Горетцка (88).

Источник: MEGOGO

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