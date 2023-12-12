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Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 обзор матча и результат игры 12.12.2023

Мюнхенцы не оставили шансов "красным дьяволам" на еврокубки.
Вчера, 23:55
Манчестер Юнайтед - Бавария / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Бавария / Getty Images

Во вторник, 12 декабря, в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед принимал Баварию.

Исход встречи решил единственный забитый мяч от Кингсли Комана. Француз отличился на 71-й минуте игры после передачи от Харри Кейна.

Таким образом Манчестер Юнайтед покидает Лигу чемпионов, набрав за шесть матчей всего четыре очка, тем самым заняв последнюю строчку в таблице.

В свою очередь Бавария завершила группу на первое место, набрав 16 баллов.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бавария Лиги чемпионов

Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1

Гол: Коман, 71

Владение мячом: 44% - 56%        
Ожидаемые голы (xG): 0.25 - 1.11
Удары: 5 - 11
Удары в створ: 1 - 3
Угловые: 4 - 2
Фолы: 10 - 8

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Варан (Майну, 80), Магуайр (Эванс, 40), Шоу (Уан-Биссака, 46), Бруну Фернандеш, Амрабат, Мактоминей, Антони (Пельистри, 75), Гарначо (Межбри, 74), Хейлунд.

Бавария: Нойер, Мазрауи (Лаймер, 46), Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Геррейру, Горетцка, Киммих, Коман (Тель, 77), Сане, Мусиала (Мюллер, 67), Кейн.

Предупреждения: Антони (53), Амрабат (61), Горетцка (88).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария манчестер юнайтед

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