Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 обзор матча и результат игры 12.12.2023

Мюнхенцы не оставили шансов "красным дьяволам" на еврокубки.

Во вторник, 12 декабря, в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед принимал Баварию.

Исход встречи решил единственный забитый мяч от Кингсли Комана. Француз отличился на 71-й минуте игры после передачи от Харри Кейна.

Таким образом Манчестер Юнайтед покидает Лигу чемпионов, набрав за шесть матчей всего четыре очка, тем самым заняв последнюю строчку в таблице.

В свою очередь Бавария завершила группу на первое место, набрав 16 баллов.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бавария Лиги чемпионов

Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1

Гол: Коман, 71

Владение мячом: 44% - 56%

Ожидаемые голы (xG): 0.25 - 1.11

Удары: 5 - 11

Удары в створ: 1 - 3

Угловые: 4 - 2

Фолы: 10 - 8

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Варан (Майну, 80), Магуайр (Эванс, 40), Шоу (Уан-Биссака, 46), Бруну Фернандеш, Амрабат, Мактоминей, Антони (Пельистри, 75), Гарначо (Межбри, 74), Хейлунд.

Бавария: Нойер, Мазрауи (Лаймер, 46), Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Геррейру, Горетцка, Киммих, Коман (Тель, 77), Сане, Мусиала (Мюллер, 67), Кейн.

Предупреждения: Антони (53), Амрабат (61), Горетцка (88).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!