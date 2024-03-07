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Манчестер Сити - Копенгаген 3:1: обзор матча и результат игры 06.03.2024

Англичане не особо напрягаясь добыли вторую победу и путевку в следующий раунд.
Сегодня, 00:05
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В среду, 6 марта, на Этихаде в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся ответный матч между Манчестер Сити и Копенгаген.

Учитывая результат первой встречи и недавний поединок против Манчестер Юнайтед, Пеп Гвардиола решил сделать несколько замен, предоставив возможность проявить себя некоторым молодым исполнителям.

Но даже так "горожане" очень быстро открыли счет. На пятой минуте Хулиан Альварес исполнил навес с углового, а Мануэль Аканджи ударом в касание ногой отправил мяч в ворота гостей.

А спустя всего несколько минут Альварес стал еще и автором гола. После очередного углового мяч вновь оказался у аргентинца, который решился на удар с острого угла. Камиль Грабара допустил результативную ошибку, пытаясь отразить удар.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Датчане не собирались отсиживаться в обороне и на 29-й минуте им удалось сократить отставание в счете. Игроки Копенгагена убежали в контратаку, которая завершилась красивой комбинацией и голом Мохамеда Эльюнусси.

Однако на перерыв команды все-таки ушли при разнице в два мяча. Уже в добавленное время Родри забросил мяч вперед на Эрлинга Холанда, который принял передачу в штрафной площади и нанес удар в ближний угол.

После перерыва хозяева поля играли уже по счету, при этом позволив сопернику чувствовать себя чуть более уверенно. Но гол Холанда в итоге так и остался последним, который зрители увидели в этот вечер.

Неприятным моментов для Гвардиолы стал инцидент во втором тайме, когда Матеус Нунес сломал палец на руке.

Манчестер Сити, как и в первом матче, обыграл Копенгаген со счетом 3:1, чем заработал себе путевку в следующий раунд.

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Статистика ответного матча Манчестер Сити - Копенгаген 1/8 финала Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 (по сумме двух матчей 6:2)
Голы: Аканджи, 5, Альварес, 9, Холанд, 45+3 - Эльюнусси, 29.

Ожидаемые голы (xG): 0,61 - 0,95
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 12 - 10
Удары в створ: 3 - 2
Фолы: 5 - 9

Манчестер Сити: Эдерсон - Льюис, Аканджи, Диаш (Стоунз, 68), Гвардиол - Родри (Гомес, 46), Ковачич, Нунес (Хэмилтон, 74), Альварес, Бобб - Холанд (Райт, 88).

Копенгаген: Грабара - Анкерсен, Йелерт (Мелинг, 78), Вавро, Маккенна, Дикс - Фрохольдт (Маттссон, 58), Оскарссон (Корнелиус, 68), Клем (Хойлунд, 68) - Ашури (Барджи, 58), Эльюнусси.

Предупреждение: Корнелиус, Маттссон.

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