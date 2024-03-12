От результата матча Барселоны и Наполи зависит их участие в клубном чемпионате мира-2025

В случае своей победы итальянцы могут подарить другой испанской команде путевку на турнир, и наоборот.

Во вторник, 12 марта, в Каталонии пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Барселона примет Наполи.

Команды будут сражаться не только за место в четвертьфинале еврокубка, но и также за путевку на клубный чемпионат мира 2025 года, который пройдет в новом формате.

Как сообщает Mundo Deportivo, в случае своих побед испанцы и итальянцы продолжат борьбу за участие в КЧМ-2025. Однако их успех также повлияет на их соперников и другие команды.

Так, победа Барселоны обеспечит Ювентус местом в турнире в качестве самой успешной итальянской команды, согласно рейтингу коэффициентов.

Однако победа Наполи гарантирует, что "сине-гранатовые" на турнир не поедут - там окажется мадридский Атлетико.

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Стоит отметить, что на клубный чемпионат мира поедут двенадцать команд. Из одной страны могут квалифицироваться не более двух коллективов. На КЧМ-2025 уже квалифицировались Реал и Интер.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги чемпионов сезона-2023/24.

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