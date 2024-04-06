Гвардиола: Сейчас я не думаю об игре против Реала, зачем нам отвлекаться?
Осталось всего несколько дней до старта четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, во время которой болельщики станут свидетелями интересных противостояний.
Одним из таких станет встреча старых знакомых: во вторник, 9 апреля, в Мадриде сойдутся Реал и Манчестер Сити.
Однако по словам главного тренера англичан Пепа Гвардиолы, он не думает об этой игре, ведь у "горожан" впереди матч АПЛ против Кристал Пэлас.
"Сейчас я не думаю об игре с Реалом. Если бы мы лидировали в АПЛ с 18-очковым отрывом, я бы смотрел на Мадрид, но... нет", - цитирует испанца Фабрицио Романо.
"Мы третьи и не так далеко от вершины таблицы, Но если мы потеряем очки, это (чемпионство) будет практически невозможно. Девять месяцев борьбы, почему сейчас мы должны отвлекаться?".
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Ранее Пеп Гвардиола рассказал, что основной защитник Манчестер Сити не успеет восстановиться к матчу с Реалом. Однако он верит в его невероятный организм.
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