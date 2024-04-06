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Гвардиола: Сейчас я не думаю об игре против Реала, зачем нам отвлекаться?

Для начала наставник Манчестер Сити хотел бы обыграть Кристал Пэлас в чемпионате Англии.
Сегодня, 09:38
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Осталось всего несколько дней до старта четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, во время которой болельщики станут свидетелями интересных противостояний.

Одним из таких станет встреча старых знакомых: во вторник, 9 апреля, в Мадриде сойдутся Реал и Манчестер Сити.

Однако по словам главного тренера англичан Пепа Гвардиолы, он не думает об этой игре, ведь у "горожан" впереди матч АПЛ против Кристал Пэлас.

"Сейчас я не думаю об игре с Реалом. Если бы мы лидировали в АПЛ с 18-очковым отрывом, я бы смотрел на Мадрид, но... нет", - цитирует испанца Фабрицио Романо.

"Мы третьи и не так далеко от вершины таблицы, Но если мы потеряем очки, это (чемпионство) будет практически невозможно. Девять месяцев борьбы, почему сейчас мы должны отвлекаться?".

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Ранее Пеп Гвардиола рассказал, что основной защитник Манчестер Сити не успеет восстановиться к матчу с Реалом. Однако он верит в его невероятный организм.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Пеп Гвардиола

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