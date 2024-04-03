Защитник Ман Сити не успеет восстановиться к матчу с Реалом

Гвардиола верит, что игрок раньше времени вернется в строй.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о состоянии защитника Кайла Уокера.

"Врач сказал, что Кайл не будет готов сыграть против Реала на следующей неделе".

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"Но Кайл есть Кайл... У него особая генетика. Врач сказал, что это очень серьезно, но Кайл есть Кайл!" — сказал Гвардиола в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, Уокер травмировал подколенное сухожилие во время одного из матчей сборной Англии.

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