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Защитник Ман Сити не успеет восстановиться к матчу с Реалом

Гвардиола верит, что игрок раньше времени вернется в строй.
Сегодня, 17:50
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о состоянии защитника Кайла Уокера.

"Врач сказал, что Кайл не будет готов сыграть против Реала на следующей неделе".

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"Но Кайл есть Кайл... У него особая генетика. Врач сказал, что это очень серьезно, но Кайл есть Кайл!" — сказал Гвардиола в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, Уокер травмировал подколенное сухожилие во время одного из матчей сборной Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кайл Уокер

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