"Делаю это для эго": Гвардиола высказался об экспрессивных разговорах с игроками после матчей
Пеп получает удовольствие от внимания к себе.
Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о своей манере экспрессивно что-то объяснять игрокам сразу после матча.
По словам испанского специалиста, он делает это, чтобы привлекать к себе внимание.
"Я делаю это для камер, для своего эго. Я самый известный человек в команде, мне нужны камеры, чтобы ложиться спать с невероятным удовольствием", - заявил Гвардиола.
Напомним, ранее Пеп сообщил, что ряд основных игроков "горожан" пропустит ближайшую игру АПЛ.
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