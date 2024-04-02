Несколько основных игроков Ман Сити пропустит следующий тур АПЛ
"Горожане" страдают от кадровых проблем.
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола провел предматчевую пресс-конференцию накануне встречи с Астон Виллой.
Испанец поделился информацией о кадровых проблемах своей команды, отметив что ряд основных игроков пропустит встречу.
"Эдерсон, Кайл Уокер, Натан Аке. Все они пропустят следующий матч.
Джон Стоунс, возможно, сможет попасть в заявку на игру с Астон Виллой", - заявил Гвардиола.
Напомним, ранее сообщалось, что фанатка Арсенала бурно отметила ничью в матче с Сити.
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