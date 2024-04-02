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Несколько основных игроков Ман Сити пропустит следующий тур АПЛ

"Горожане" страдают от кадровых проблем.
Сегодня, 15:58
Манчестер Сити
Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола провел предматчевую пресс-конференцию накануне встречи с Астон Виллой.

Испанец поделился информацией о кадровых проблемах своей команды, отметив что ряд основных игроков пропустит встречу.

"Эдерсон, Кайл Уокер, Натан Аке. Все они пропустят следующий матч.

Джон Стоунс, возможно, сможет попасть в заявку на игру с Астон Виллой", - заявил Гвардиола.

Напомним, ранее сообщалось, что фанатка Арсенала бурно отметила ничью в матче с Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ

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