Экс-игрок Арсенала считает, что Реал опозорился в матче с Сити

Экс-игрок Арсенала и футбольный экспер Пол Мерсон считает, что Сити был намного сильнее Реала.

Напомним, 17 апреля в ответном матче 1/4 финала ЛЧ Реал выбыл Ман Сити благодаря серии пенальти.

Мерсон считает, что мадридцам просто повезло, потому что команда Гвардиолы сделала с ними то, что ранее сделала с Лутоном. Они опозорили Реал и уничтожили.

"Вчерашняя игра была позором. Ман Сити сделал с Реалом то же самое, что и с Лутоном. Для всех, кто смотрел эту игру, она была просто умопомрачительной. Это было чистое везение, что Реа прошел Сити. Они абсолютно уничтожили их. Они опозорили их.

Это был один из самых односторонних матчей, которые я когда-либо видел, и Сити просто не повезло проиграть по пенальти. Реал» не может после этой игры считать себя лучшей командой, чем Ман Сити. Они отстают от них на миллион миль", - цитирует Мерсона Sky Sports.

Ранее Анчелотти рассказал, как выбирал пенальтистов для послематчевой серии.

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