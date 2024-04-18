"Рюдигер – игрок с яйцами": Анчелотти объяснил выбор исполнителей на послематчевые пенальти с Сити
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти и его помощник Давиде Анчелотти объяснили, как выбрали исполнителей на серию пенальти против Ман Сити.
Они признались, сразу два игрока отказались от права бить одиннадатиметровые, и каждый по своим причинам.
Так, Феде Вальверде заявил, что слишком устал для пенальти, а также Эдер Милитао отказался под предлогом, что Эдерсон слишком хорошо его знает.
"Когда оставалось четыре или пять минут до конца, я начал думать. Джуд Беллингем – хороший исполнитель пенальти, Лука Модрич – хороший исполнитель, Лукас Васкес – очень хороший исполнитель. У Начо есть опыт и характер, и на тренировках мы видели, как он исполняет пенальти. А Антонио Рюдигер – игрок с яйцами.
Федерико Вальверде должен был быть пятым бьющим, но он сказал мне, что очень устал, и он действительно был мертв, поэтому мы решили, что бить будет Рюдигер. Решение о пенальтистах принимает тренерский штаб", – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
Ранее также Анчелотти оценил сейвы Лунина в послематчевой серии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!