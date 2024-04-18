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"Рюдигер – игрок с яйцами": Анчелотти объяснил выбор исполнителей на послематчевые пенальти с Сити

Два игрока Реала сами отказались от права бить пенальти.
Сегодня, 17:59
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти и его помощник Давиде Анчелотти объяснили, как выбрали исполнителей на серию пенальти против Ман Сити.

Они признались, сразу два игрока отказались от права бить одиннадатиметровые, и каждый по своим причинам.

Так, Феде Вальверде заявил, что слишком устал для пенальти, а также Эдер Милитао отказался под предлогом, что Эдерсон слишком хорошо его знает.

"Когда оставалось четыре или пять минут до конца, я начал думать. Джуд Беллингем – хороший исполнитель пенальти, Лука Модрич – хороший исполнитель, Лукас Васкес – очень хороший исполнитель. У Начо есть опыт и характер, и на тренировках мы видели, как он исполняет пенальти. А Антонио Рюдигер – игрок с яйцами.

Федерико Вальверде должен был быть пятым бьющим, но он сказал мне, что очень устал, и он действительно был мертв, поэтому мы решили, что бить будет Рюдигер. Решение о пенальтистах принимает тренерский штаб", – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Ранее также Анчелотти оценил сейвы Лунина в послематчевой серии.

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