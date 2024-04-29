Киммих: Чувствуется, что Реал обладает чем-то особенным в Лиге чемпионов

Хавбек понимает, что мадридцы умеют играть в этом турнире.

Полузащитник Баварии Йозуа Киммих поделился мыслями перед полуфиналом ЛЧ против Реала.

Хавбек считает, что мадридцы обладают некой магией турнира, поскольку умудряются выигрывать даже у команд, которые играют сильнее.

"Всякий раз, когда вы смотрите матчи Реала в Лиге чемпионов, вы видите их отличный менталитет и качество игры. У них всегда сильный состав, команда, обладающая как талантом, так и опытом, и мы убедились в этом в 1/8 финала, где Лейпциг в обеих играх, возможно, был сильнее, но в итоге проиграл.

Чувствуется, что Реал обладает чем-то особенным в Лиге чемпионов, поскольку это соревнование, в котором важны как качество игры, так и правильный психологический подход", - приводит слова игрока AS.

Ранее также сообщалось, что Реал нацелился на очередную суперзвезду.

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