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Реал нацелился на очередную суперзвезду в 2025 году

На радары мадридцев попал Флориан Виртц.
Сегодня, 11:45
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

Мадридский Реал намерен побороться за Флориана Виртца летом 2025 года, пишет El Nacional.

Напомним, что Байер не намерен отпускать своего лидера этим летом, и к тому же сам Виртц хочет остаться в команде. А потому борьба за него развернется лишь через год.

По информации издания, президент "сливочных" Флорентино Перес считает Виртца главной целью для своего клуба в 2025 году. Однако ценник немца сложно предсказать.

На текущий момент Трансфермаркт оценивает хавбека в 110 млн евро, а сам Байер хочет получить за него значительно больше. Однако, очеивдно, что на цену хавбека следующим летом повлияют его выступления в сезоне-2024/25.

Ранее также сообщалось, что этим летом английские клубы поборються за защитника национальной сборной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флориан Виртц

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