Боруссия - Реал 0:2 видео голов и лучших моментов финала Лиги чемпионов 01.06.2024

Команда Андрея Лунина после перерыва перевернула ход игры и заслуженно подняла над головой пятнадцатый кубок турнира.

В Лондоне на Уэмбли завершился финал Лиги чемпионов сезона-2023/24, в котором Реал обыграл Боруссию со счетом 2:0 и в пятнадцатый раз стал победителем турнира.

В первом тайме команды обошлись без голов. После перерыва "бланкос" перехватили инициативу, что в итоге привело к двум результативным ударам по воротам Грегора Кобеля.

За 15 минут до конца поединка Дани Карвахаль успешно замкнул головой подачу с углового в исполнении Тони Крооса.

А ближе к завершению основного времени Иан Маатсен допустил грубейшую ошибку у своих ворот. Джуд Беллингем перехватил мяч и покотил его на Винисиуса Жуниора, который не самым надежным ударом удвоил преимущество Реала.

Вашему вниманию видео всех голов матча Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид в финале Лиги чемпионов:

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Боруссия - Реал 0:2

Голы: Карвахаль, 74, Винисиус 83

Ожидаемые голы (xG): 2.10 - 1.24

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 11 - 13

Удары в створ: 3 - 5

Фолы: 10 - 7

Боруссия: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Джан (Мален, 80), Брандт (Аллер, 81), Санчо (Байно-Гиттенс, 87), Адейеми (Ройс, 72), Фюллькруг.

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Кроос(Модрич, 86), Вальверде, Камавинга, Беллингем (Хоселу, 85), Винисиус Жуниор, Родриго.

Предупреждения: Винисиус Жуниор (35), Шлоттербек (40), Забитцер (43), Хуммельс(79).

Источник: MEGOGO

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