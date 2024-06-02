iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лунин стал первым украинцем с двумя победами в финале Лиги Чемпионов

Андрей, хоть и не играл в обоих финалах, но во втором случае без него не было бы триумфа.
Сегодня, 00:50
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках финала Лиги чемпионов Реал одолел Боруссию Дортмунд.

Данный результат принес украинцу Андрею Лунину завоевать второй кубок ЛЧ в своей карьере. Свой первый трофей он добыл в сезоне-2021/22.

Таким образом, Лунин обошел Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука по количеству завоеванных «ушастых» и стал первым украинцем в истории, которому удалось завоевать этот трофей дважды.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре легенды Реала повторили рекорд по количеству завоеванных Кубков Лиги Чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

Статьи по теме

Лунин выиграл девятый трофей в составе Реала Лунин выиграл девятый трофей в составе Реала
Моуринью - о выборе между Луниным и Куртуа: Я выбрал бы лучшего Моуринью - о выборе между Луниным и Куртуа: Я выбрал бы лучшего
Лунин присоединился к Реалу накануне финала Лиги Чемпионов Лунин присоединился к Реалу накануне финала Лиги Чемпионов
Анчелотти подтвердил, что Куртуа выйдет на финал Лиги Чемпионов в старте Анчелотти подтвердил, что Куртуа выйдет на финал Лиги Чемпионов в старте
Помочь журналистам

Видео

Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал
Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

02:48
Дюбуа разбил Хргович и получил звание временного чемпиона мира
Лига Чемпионов02:00
Реал впервые в истории клуба прошел весь путь Лиги чемпионов без поражений
Бокс01:56
Бивол техническим нокаутом победил Зинада, защитив оба пояса чемпиона мира
ММА01:50
Последний шанс для "Бриллианта": прогноз на бой Махачев - Порье
Лига Чемпионов01:41
Барселона поздравила Реал с победой в Лиге чемпионов
Европа01:21
Тони Кроос официально завершил карьеру на клубном уровне
Лига Чемпионов01:18
Карвахаль: В первом тайме Реал не заслуживал даже ничьей
Лига Чемпионов01:03
Перес стал рекордсменом по количеству выигранных Лиг чемпионов в качестве президента
Европа01:03
Лунин выиграл девятый трофей в составе Реала
Лига Чемпионов00:53
Анчелотти - о победе в ЛЧ: К этому не привыкнуть
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK