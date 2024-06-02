Лунин стал первым украинцем с двумя победами в финале Лиги Чемпионов

Андрей, хоть и не играл в обоих финалах, но во втором случае без него не было бы триумфа.

В рамках финала Лиги чемпионов Реал одолел Боруссию Дортмунд.

Данный результат принес украинцу Андрею Лунину завоевать второй кубок ЛЧ в своей карьере. Свой первый трофей он добыл в сезоне-2021/22.

Таким образом, Лунин обошел Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука по количеству завоеванных «ушастых» и стал первым украинцем в истории, которому удалось завоевать этот трофей дважды.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре легенды Реала повторили рекорд по количеству завоеванных Кубков Лиги Чемпионов.

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