Барселона поздравила Реал с победой в Лиге чемпионов
Каталонцы проявили уважение к заклятому врагу.
Барселона поздравила в соцсетях Реал с победой в финале Лиги чемпионов.
"Поздравляем Реал Мадрид с победой в Лиге чемпионов", – сказано в сообщении каталонцев.
Felicidades al Real Madrid por el título de campeón de Europa— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 1, 2024
Напомним, в финале турнира Реал обыграл Боруссию Дортмунд со счетом 2:0.
На ISPORT доступны видео голов и видеообзор матча.
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