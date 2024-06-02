Барселона поздравила Реал с победой в Лиге чемпионов

Барселона поздравила в соцсетях Реал с победой в финале Лиги чемпионов.

"Поздравляем Реал Мадрид с победой в Лиге чемпионов", – сказано в сообщении каталонцев.

Felicidades al Real Madrid por el título de campeón de Europa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 1, 2024

Напомним, в финале турнира Реал обыграл Боруссию Дортмунд со счетом 2:0.

На ISPORT доступны видео голов и видеообзор матча.

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