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Ватцке: Играешь в финале, доминируешь, но побеждает снова Реал

Гендиректор Боруссии недоволен результатом финала.
Сегодня, 10:27
Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид / Getty Images
Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид / Getty Images

Генеральный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоаким Ватцке подвел итоги финала Лиги чемпионов.

Функционер заявил, что его команда показала отличный уровень, сумела доминировать в течение некоторого времени, но не смогла реализовать свои моменты. В Дортмунде разочарованы результататом.

"Мы играли очень хорошо и должны были открыть счет в первом тайме. И тогда игра сложилась бы по-другому. После 65 минут мы немного устали, и Реал воспользовался этим сполна.

В перерыве матча я был настроен немного скептически, поскольку мы не забили, несмотря на огромное превосходство. Но винить команду нельзя – мы играли хорошо. 

Когда играешь в финале, доминируешь и имеешь голевые моменты, но в итоге Реал, как это почти всегда происходит, побеждает, то это немного разочаровывает", – сказал гендиректор Боруссии.

Напомним, что накануне Реал в очередной раз стал победителем Лиги чемпионов.

 

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