iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стадион Атлетико претендует на проведение финала Лиги чемпионов в 2028 году

С момента своего открытия в 2017 году Метрополитано может принять финальный матч уже второй раз.
Сегодня, 10:24
Цивитас Метрополитано / Getty Images
Цивитас Метрополитано / Getty Images

Столица Испании может принять один из будущих финалов Лиги чемпионов.

Как сообщает Marca, домашняя арена Атлетико Цивитас Метрополитано считается фаворитом на то, чтобы стать местом проведения финала главного еврокубка в 2028 году.

Стадион был открыт в 2017 году, а спустя всего два года он принял финал Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль обыграл Тоттенхэм (2:0).

Стоит отметить, что этот финал может стать шестым для Мадрида, где до 2019 года финальный поединок проводился только на стадионе Реала Сантьяго Бернабеу (1957, 1969, 1980, 2010).

Читай также: Атлетико сделал первое предложение по игроку Челси

УЕФА уже объявил, что Будапешт станет местом проведения финала 2026 года, а в следующем сезоне (2024/25) главный матч Лиги чемпионов пройдет в Мюнхене на Альянц Арене.

Ожидается, что в сентябре УЕФА объявит о том, что финал 2027 года пройдет в Милане, после того, как "россонери" представят план реконструкции Сан-Сиро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид

Статьи по теме

Атлетико готов перехватить у Ювентуса "нового Мальдини" Атлетико готов перехватить у Ювентуса "нового Мальдини"
Атлетико хочет подписать звезду будущего соперника сборной Украины Атлетико хочет подписать звезду будущего соперника сборной Украины
Мората готов покинуть Атлетико на фоне интереса клуба к Довбику Мората готов покинуть Атлетико на фоне интереса клуба к Довбику
Довбик достиг устной договоренности о контракте с Атлетико Довбик достиг устной договоренности о контракте с Атлетико
Помочь журналистам

Видео

Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202411:15
Группа D: Франция может быть третьей, расклады для квартета
Европа11:12
Бавария провела переговоры с полузащитником Интера, но тот не собирается менять команду
Формула 110:59
В Германии задержали преступников, которые шантажировали семью Шумахера
НБА10:52
Новый тренер Лейкерс: Мне по**й на критиков, я хочу стать великим и выигрывать чемпионства
НБА10:34
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Скотти Барнс подпишет максимальный контракт с Торонто
Европа10:33
Сборная Хорватии повторила собственный антирекорд
Лига Чемпионов10:24
Стадион Атлетико претендует на проведение финала Лиги чемпионов в 2028 году
Евро-202410:07
Тренер сборной Хорватии недоволен решениями судьи в матче с Италией
Европа09:57
Сын Мальдини уйдет из Милана и присоединится к Монце
Евро-202409:45
Группа C на Евро-2024: расклады перед последним туром
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK