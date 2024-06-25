Стадион Атлетико претендует на проведение финала Лиги чемпионов в 2028 году

С момента своего открытия в 2017 году Метрополитано может принять финальный матч уже второй раз.

Столица Испании может принять один из будущих финалов Лиги чемпионов.

Как сообщает Marca, домашняя арена Атлетико Цивитас Метрополитано считается фаворитом на то, чтобы стать местом проведения финала главного еврокубка в 2028 году.

Стадион был открыт в 2017 году, а спустя всего два года он принял финал Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль обыграл Тоттенхэм (2:0).

Стоит отметить, что этот финал может стать шестым для Мадрида, где до 2019 года финальный поединок проводился только на стадионе Реала Сантьяго Бернабеу (1957, 1969, 1980, 2010).

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УЕФА уже объявил, что Будапешт станет местом проведения финала 2026 года, а в следующем сезоне (2024/25) главный матч Лиги чемпионов пройдет в Мюнхене на Альянц Арене.

Ожидается, что в сентябре УЕФА объявит о том, что финал 2027 года пройдет в Милане, после того, как "россонери" представят план реконструкции Сан-Сиро.

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