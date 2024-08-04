Тренер Партизана рассыпался в комплиментах Динамо – неожиданное признание тренера сербов

Киевское Динамо не заметило сербский Партизан в матчах второго квалификационного раунда отбора в Лигу чемпионов. Киевляне разгромили соперника в номинально домашнем матче (6:2) и не оставили шансов в гостевом (3:0).

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"Почему люди в Сербии удивлены результатами двух матчей? Динамо намного лучше нас. Правда заключается в том, что большую часть второго матча они играли на второй передаче и все равно выиграли со счетом 3:0. Технически и тактически они были на голову выше, чем у нас. Мы не могли догнать их темп. Мы легко пропускали голы.

"Послушайте, Динамо Киев - серьезный клуб. Они не входят в пятерку лучших лиг Европы, но по своему уровню должны быть там. Люди говорят о нашей великой истории и о том, как мы должны конкурировать с ними, но это слова. Мы были совсем незрелыми по отношению к клубу уровня Динамо", – сказал Станоевич в комментарии The Rangers Review

Напомним, в третьем раунде квалификации киевское Динамо сойдется с шотландским Рейнджерсом. Первый матч запланирован уже в следующий вторник, 6 августа. Стартовый свисток раздастся в 21:00.

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