Шовковский - об упущенной победе над Рейнджерс: Моментами должны были действовать увереннее

У специалиста остались смешанные чувства после игры с шотландским грандом.

Наставник Динамо Киев Александр Шовковский поделился мыслями об игре с Рейнджерс, где команда упустила победу на последней минуте.

По словам специалиста, были моменты, где его подопечным не хватило уверенности в своих силах.

"В футбол играло две команды, одна пыталась удержать результат, рассчитывая на быстрые контратаки. И у нас были возможности для этого, тем более, что основная угроза была именно от фланговых атак соперника.

Мы должны были действовать в отдельных моментах матча более уверенно, но допускали ошибки. Будем смотреть видео и разбираться. Недостаточное количество матчей такого высокого уровня, безусловно, является негативным уроком для нас".

Также Шовковский анонсировал определенную ротацию в составе на матч УПЛ с Вересом по сравнению с сегодняшним поединком.

"Я еще об этом не думал, но могу сказать, что, безусловно, у нас будет определенная ротация в составе. Тем более, что путешествие в Ровно займет у нас много времени - где-то по восемь часов туда и обратно".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!