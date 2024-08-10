iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брагару озвучил рецепт успеха Динамо на вторую игру с Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов

Ответная игра состоится уже во вторник, 13 августа.
Сегодня, 12:43
Максим Брагару / ФК Динамо Киев
Максим Брагару / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо сыграло вничью в первом матче третьего квалификационного раунда против шотландского ФК Рейнджерс (1:1), пропустив в самой концовке встречи.

Читай также: Результативная ошибка Нещерета не помешала Динамо обыграть Верес

Новичок "бело-синих" Максим Брагару поделился ожиданиями от предстоящего поединка в Глазго:

"Это очень важная игра для нас. Будем делать все, чтобы победить и пройти дальше. Рейнджерс - очень хорошая команда. Очень сильная в физическом плане. Так сложилось, что мы потеряли победу в первой игре. И у нас были моменты, и соперник. Все решится во втором матче.

У Глазго болельщиков будет гораздо больше. Конечно, Рейнджерс будет иметь существенную поддержку трибун. Но мы не будем учитывать это, будем отдавать все силы, чтобы победить", - цитирует Брагуру официальный сайт Динамо.

Напомним, ответный матч в Глазго состоится уже в следующий вторник, 13 августа. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов фк динамо киев Максим Брагару

Статьи по теме

Динамо вернулось в Украину - киевляне показали свою дорогу с Люблина в Ровно на матч УПЛ Динамо вернулось в Украину - киевляне показали свою дорогу с Люблина в Ровно на матч УПЛ
Леоненко оценил игру Динамо в матче с Рейнджерс – экс-игрок "бело-синих" не сдерживал эмоций Леоненко оценил игру Динамо в матче с Рейнджерс – экс-игрок "бело-синих" не сдерживал эмоций
Бражко оценил шансы Динамо пройти Рейнджерс в Лиге чемпионов Бражко оценил шансы Динамо пройти Рейнджерс в Лиге чемпионов
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Повх последняя в финале С, Лузан не стартовала в финале В Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Повх последняя в финале С, Лузан не стартовала в финале В
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, матчи УПЛ, Кубок Италии
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры14:50
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Повх последняя в финале С, Лузан не стартовала в финале В
Киберспорт14:25
IEM Cologne 2024: онлайн-трансляция матчей FaZe - Liquid, Complexity - Virtus,pro
Олимпийские игры14:23
Хоцяновский намекнул в завершение карьеры после поражения на Олимпиаде-2024
Бокс14:22
"Победа любым способом": Дюбуа озвучил план на бой с Джошуа
Олимпийские игры14:10
Борьба на Олимпиаде-2024: Мчедлидзе проиграл в четвертьфинале, Хоцяновский проиграл в утешительном поединке
Бокс13:54
"Приложим все усилия": Усик заверил, что попытается сохранить бокс на Олимпиаде
Европа13:52
Триумфатор Евро-2024 кардинально изменил имидж - футболист изменился до неузнаваемости
Европа13:11
Ювентус нацелился на главного конкурента Мудрика в Челси
Бокс12:58
Ортис проявил неуважение к Богачуку, после чего начал обвинять команду украинца в том же
Олимпийские игры12:55
Прыжки в воду на Олимпиаде-2024: Середа вышел в финал прыжков с 10 метров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK