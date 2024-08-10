Брагару озвучил рецепт успеха Динамо на вторую игру с Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов

Киевское Динамо сыграло вничью в первом матче третьего квалификационного раунда против шотландского ФК Рейнджерс (1:1), пропустив в самой концовке встречи.

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Новичок "бело-синих" Максим Брагару поделился ожиданиями от предстоящего поединка в Глазго:

"Это очень важная игра для нас. Будем делать все, чтобы победить и пройти дальше. Рейнджерс - очень хорошая команда. Очень сильная в физическом плане. Так сложилось, что мы потеряли победу в первой игре. И у нас были моменты, и соперник. Все решится во втором матче.

У Глазго болельщиков будет гораздо больше. Конечно, Рейнджерс будет иметь существенную поддержку трибун. Но мы не будем учитывать это, будем отдавать все силы, чтобы победить", - цитирует Брагуру официальный сайт Динамо.

Напомним, ответный матч в Глазго состоится уже в следующий вторник, 13 августа. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

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