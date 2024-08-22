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"Я доволен командой": Шапаренко оценил игру Динамо в матче против Зальцбурга в Лиге чемпионов

Полузащитник киевлян Николай Шапаренко доволен игрой своих партнеров в первом матче с Зальцбургом.
Сегодня, 08:20
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо уступилоавстрийскому Зальцбургу в номинально домашнем матче в плей-офф квалификации в Лигу чемпионов (0:2), пропустив по голу в каждом из таймов.

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Один из лидеров "бело-синих" Николай Шапаренко подвел итоги матча, признавшись, чего не хватило команде для достижения положительного результата:

«По такой игре мы заслужили забитый мяч дома. Не знаю, с чем связано то, что не удалось это сделать – просто не реализовали свои моменты, а соперник – реализовал свои.

Игроки соперника очень хорошо оборонялись. У нас было несколько подходов к воротам, но защитники хорошо отбивались, блокировали наши попытки. Несколько ударов у нас было, но неудачных. Повторюсь, мы не смогли реализовать моменты, которые у нас были. Будем ждать ответного матча и постараемся реабилитироваться

Главный тренер указал нам на ошибки, и вы видели, что после перерыва мы хорошо играли. Но произошел несчастный случай с пенальти. Это футбол, подобное случается. Хотя у нас были шансы отыграться, все зависело от нас.

На мой взгляд, команда очень достойно играла. Хорошим было начало первого тайма, мы могли забивать. Второй тайм тоже получился неплохим. Интересная была игра, к сожалению, мы уступили. Я доволен командой, игроками, тем, что они вышли на поле не просто отбывать номер, а играли за эмблему «Динамо» и отдавали все силы, чтобы получить достойный результат», - цитирует Шапаренко пресс-служба Динамо.

Напомним, ответный матч между Динамо и Зальцбургом состоится во вторник, 27 августа. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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