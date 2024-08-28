Жеребкування Ліги чемпіонів: визначились склади всіх кошиків

ISPORT розповідає про команди, які братимуть участь у жеребкуванні головного єврокубку нового формату.

У вересні Ліга чемпіонів постане перед футбольними вболівальниками в оновленому вигляді - формат за швейцарською системою.

Замість звичного і традиційного групового етапу команди братимуть участь у так званій основній частині. Усі 36 команд зіграють у рамках однієї "ліги", де кожен колектив зіграє з вісьмома суперниками.

Жеребкування основного етапу відбудеться в четвер, 29 серпня, в Монако. Початок жеребкування - 19:00 за київським часом.

Кошик №1

Реал Мадрид (Іспанія)

Манчестер Сіті (Англія)

Баварія (Німеччина)

ПСЖ (Франція)

Ліверпуль (Англія)

Інтер (Італія)

Боруссія Дортмунд (Німеччина)

РБ Лейпциг (Німеччина)

Барселона (Іспанія)

Кошик №2

Байєр (Німеччина)

Атлетіко Мадрид (Іспанія)

Аталанта (Італія)

Ювентус (Італія)

Бенфіка (Португалія)

Арсенал (Англія)

Брюгге (Бельгія)

Шахтар (Україна)

Мілан (Італія)

Кошик №3

Феєнорд (Нідерланди)

Спортінг (Португалія)

ПСВ (Нідерланди)

РБ Зальцбург (Австрія)

Янг Бойз (Швейцарія)

Селтік (Шотландія)

переможець матчу №2 Шляху чемпіонів

переможець матчу №1 Шляху ліг

Кошик №3 или 4

переможець матчу №3 Шляху чемпіонів

переможець матчу №4 Шляху чемпіонів

Кошик №4

Монако (Франція)

Спарта Прага (Чехія)

Астон Вілла (Англія)

Болонья (Італія)

Жирона (Іспанія)

Штутгарт (Німеччина)

Штурм (Австрія)

Брест (Франція)

Нагадаємо, що на ISPORT буде доступна онлайн-трансляція, завдяки якій можна буде стежити за розвитком жеребкування основної частини Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

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