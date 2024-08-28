Жеребкування Ліги чемпіонів: визначились склади всіх кошиків
ISPORT розповідає про команди, які братимуть участь у жеребкуванні головного єврокубку нового формату.
У вересні Ліга чемпіонів постане перед футбольними вболівальниками в оновленому вигляді - формат за швейцарською системою.
Замість звичного і традиційного групового етапу команди братимуть участь у так званій основній частині. Усі 36 команд зіграють у рамках однієї "ліги", де кожен колектив зіграє з вісьмома суперниками.
Жеребкування основного етапу відбудеться в четвер, 29 серпня, в Монако. Початок жеребкування - 19:00 за київським часом.
Кошик №1
- Реал Мадрид (Іспанія)
- Манчестер Сіті (Англія)
- Баварія (Німеччина)
- ПСЖ (Франція)
- Ліверпуль (Англія)
- Інтер (Італія)
- Боруссія Дортмунд (Німеччина)
- РБ Лейпциг (Німеччина)
- Барселона (Іспанія)
Кошик №2
- Байєр (Німеччина)
- Атлетіко Мадрид (Іспанія)
- Аталанта (Італія)
- Ювентус (Італія)
- Бенфіка (Португалія)
- Арсенал (Англія)
- Брюгге (Бельгія)
- Шахтар (Україна)
- Мілан (Італія)
Кошик №3
- Феєнорд (Нідерланди)
- Спортінг (Португалія)
- ПСВ (Нідерланди)
- РБ Зальцбург (Австрія)
- Янг Бойз (Швейцарія)
- Селтік (Шотландія)
- переможець матчу №2 Шляху чемпіонів
- переможець матчу №1 Шляху ліг
Кошик №3 или 4
- переможець матчу №3 Шляху чемпіонів
- переможець матчу №4 Шляху чемпіонів
Кошик №4
- Монако (Франція)
- Спарта Прага (Чехія)
- Астон Вілла (Англія)
- Болонья (Італія)
- Жирона (Іспанія)
- Штутгарт (Німеччина)
- Штурм (Австрія)
- Брест (Франція)
Нагадаємо, що на ISPORT буде доступна онлайн-трансляція, завдяки якій можна буде стежити за розвитком жеребкування основної частини Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
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