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Жеребкування Ліги чемпіонів: визначились склади всіх кошиків

ISPORT розповідає про команди, які братимуть участь у жеребкуванні головного єврокубку нового формату.
Сегодня, 17:53
Жеребкування Ліги чемпіонів / Getty Images
Жеребкування Ліги чемпіонів / Getty Images

У вересні Ліга чемпіонів постане перед футбольними вболівальниками в оновленому вигляді - формат за швейцарською системою.

Замість звичного і традиційного групового етапу команди братимуть участь у так званій основній частині. Усі 36 команд зіграють у рамках однієї "ліги", де кожен колектив зіграє з вісьмома суперниками.

Жеребкування основного етапу відбудеться в четвер, 29 серпня, в Монако. Початок жеребкування - 19:00 за київським часом.

Кошик №1

  • Реал Мадрид (Іспанія)
  • Манчестер Сіті (Англія)
  • Баварія (Німеччина)
  • ПСЖ (Франція)
  • Ліверпуль (Англія)
  • Інтер (Італія)
  • Боруссія Дортмунд (Німеччина)
  • РБ Лейпциг (Німеччина)
  • Барселона (Іспанія)

Кошик №2

  • Байєр (Німеччина)
  • Атлетіко Мадрид (Іспанія)
  • Аталанта (Італія)
  • Ювентус (Італія)
  • Бенфіка (Португалія)
  • Арсенал (Англія)
  • Брюгге (Бельгія)
  • Шахтар (Україна)
  • Мілан (Італія)

Кошик №3

  • Феєнорд (Нідерланди)
  • Спортінг (Португалія)
  • ПСВ (Нідерланди)
  • РБ Зальцбург (Австрія)
  • Янг Бойз (Швейцарія)
  • Селтік (Шотландія)
  • переможець матчу №2 Шляху чемпіонів
  • переможець матчу №1 Шляху ліг

Кошик №3 или 4

  • переможець матчу №3 Шляху чемпіонів
  • переможець матчу №4 Шляху чемпіонів

Кошик №4

  • Монако (Франція)
  • Спарта Прага (Чехія)
  • Астон Вілла (Англія)
  • Болонья (Італія)
  • Жирона (Іспанія)
  • Штутгарт (Німеччина)
  • Штурм (Австрія)
  • Брест (Франція)

Нагадаємо, що на ISPORT буде доступна онлайн-трансляція, завдяки якій можна буде стежити за розвитком жеребкування основної частини Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

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