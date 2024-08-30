Судаков оценил жеребьевку Лиги чемпионов для Шахтера, озвучив свою мечту

Лидер донецкого Шахтера Георгий Судаков оценил результаты жеребьевки основного раунда Лиги чемпионов, признавшись, что давно мечтал сыграть на стадионах Арсенала и Боруссии Д:

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"Все команды интересны. В Лиге чемпионов слабых команд не существует. Я мечтал сыграть на стадионах «Боруссии» и Арсенала, и теперь две мои мечты сбудутся. В целом доволен жеребьевкой.

Будет интересно сыграть со всеми командами, ведь ни с одной из них еще не играл", - цитирует Судакова клубная пресс-служба донецкого Шахтера.

Напомним, соперниками Шахтера в основном раунде Лиги чемпионов стали: Бавария, Боруссия, Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест, Болонья.

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