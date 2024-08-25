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Леоненко - о трансфере Судакова в Европу: Вообще слабый

Эксперт раскритиковал лидера донецкого Шахтера.
Сегодня, 15:30
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Лидер Шахтера Георгий Судаков в новом сезоне далек от своей оптимальной игровой формы. Летом игрок сборной Украины всеми силами намекал функционерам Шахтера, что хочет покинуть клуб, перебравшись в Европу.

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Бывший футболист Виктор Леоненко оценил перспективы Георгия Судакова, жестко высказавшись по поводу игры футболиста:

"Да Судаков вообще слаб, даже в прошлом сезоне. Я не считаю, что он делает что-то фантастическое, что стоит очень много денег. Надо было его сразу в "Наполи" "втюхивать", когда 40 миллионов предлагали. Такую сумму еще могут дать, если Судаков случайно с кем-то сыграет хорошо в еврокубках. Здесь его надо сразу продавать!

Наверное, в "Шахтере" надеются на то, что он еще молод и можно будет продать подороже. Но я уверен, что Судаков уж лучше не сыграет. Он нестабильный и даже в чемпионате Украины не отличается большим количеством результативных действий", - цитирует Леоненко Sport-express.ua.

Напомним, в следующем туре "горняки" сыграют против криворожского Кривбасса. Матч запланирован на 1 сентября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Шахтер Георгий Судаков

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