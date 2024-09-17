Шахтер прилетел в Болонью на матч Лиги чемпионов
В рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде сыграет с Болоньей
"Горняки" прилетели на матч. В заявку на матч попало 28 игроков.
Стоит отметить наличие в списке сразу четырех вратарей и только трех нападающих.
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Вратари: Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн, Тимур Пузанков.
Защитники: Бартол Франьич, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Марлон Гомес, Кевин, Педриньо, Невертон.
Нападающие: Лассина Траоре, Эгиналду, Данило Сикан.
Напомним, матч Шахтер - Болонья состоится завтра, 18 сентября, в 19:45. На нашем сайте будет онлайн-трансляция.
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