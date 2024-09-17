"Видимо, мнение игроков никого не интересует": Алиссон раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

Голкипер Ливерпуля не хочет играть больше матчей.

Вратарь Ливерпуля Алиссон Беккер накануне старта в Лиге чемпионов высказался о новом формате турнира.

По словам бразильца, мнение футболистов касаемо увеличения количества матчей никто не учитывает.

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«Для болельщиков это хорошая новость, но порой никто не спрашивает футболистов, как они относятся к увеличению количества поединков.

Видимо, мнение игроков никого не интересует», - сказал Алиссон.

Отметим, что Ливерпуль сегодня сыграет против Милана. Матч состоится в 22:00, на нашем сайте есть прогноз на этот поединок

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