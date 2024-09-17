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Покер Кейна: Бавария поиздевалась над Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Немецкая машина не оставила шансов представителю Хорватии.
Вчера, 23:58
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

В рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов Бавария на своем поле принимала Динамо Загреб.

Подопечные Венсана Компани устроили показательное выступление гостям.

Главным героем встречи стал английский нападающий Харри Кейн, который оформил покер. Три гола он забил с пенальти.

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В составе мюнхенцев забивали: Геррейро, Олисе, который оформил дубль, Сане и Горецка.

Отметим, что на старте второго тайма загребский клуб приблизилась в счете к сопернику, забив быстрых два гола. Петкович и Огивавра стала авторами голов.

Затем Бавария включилась наполную и играючи победила соперника.

Статистика матча Бавария - Динамо Загреб первого тура основной части Лиги чемпионов

Бавария - Динамо Загреб 9:2
Голы: Кейн, 19 (пен.), 42, 62 (пен.), 78 (пен.), Геррейро, 33, Олисе, 38, 61, Сане, 85, Горецка, 90+2 - Петкович, 49, Огивара, 50

Ожидаемые голы (xG): 6.46 - 0.83
Владение мячом: 70%-30%
Удары: 30-4
Удары в створ: 19-3
Фолы: 8-5

Бавария: Нойер (Ульрайх, 46) - Киммих, Ким, Упамекано, Дэвис - Павлович, Геррейру (Горецка, 81) - Олисе, Мусиала, Гнабри - Кейн.

Динамо З: Невистич - Ристовски, Теофиль-Катрен, Ммае, Пьер-Габриэль (Шпикич, 73) - Мишич, Рог - Пьяца (Куленович, 63), Батурин (Адеми, 78), Огивара (Ходжа, 73) - Петкович.

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