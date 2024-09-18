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Бекхэм до полусмерти испугал ведущих главного футбольного шоу Британии

Бывший звездный футболист умеет удивлять.
Сегодня, 14:30
Getty Images
Getty Images

Вчера, 17 сентября, стартовал новый сезон Лиги чемпионов. Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер, который сейчас работает экспертом на британском телевидении, с коллегами обсуждали результаты и новый формат еврокубкового турнира.

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Не обошлось и без любопытных моментов. Бывшая звезда Милана и ПСЖ Дэвид Бекхэм решил разыграть своих коллег. Англичанин вышел в студию по видеосвязи и в то время, когда эксперты внимательно слушали Дэвида - неожиданно появился в студии, что очень испугало присутствующих.

"Дэвид Бекхэм - великий актер", написал Джейми Каррагер в своем X (Twitter), прикрепив видео эпизода.

Напомним, уже сегодня, 18 сентября, донецкий Шахтер стартует в основном этапе розыгрыша Лиги чемпионов. Первый матч "горняки" проведут против итальянской Болоньи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дэвид Бэкхем

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