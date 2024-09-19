Форвард Болоньи - о матче с Шахтером в Лиге чемпионов: Скорупский сыграл фантастически

Донецкий Шахтер стартовал в новом розыгрыше основного этапа Лиги чемпионов с нулевой ничьей в выездном матче против итальянской Болоньи (0:0).

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Форвард итальянцев Сантьяго Кастро подвел итоги матча, похвалив голкипера команды, отразившего пенальти от Георгия Судакова.

"Хороший дебют в отличном турнире и на этом прекрасном стадионе. Мы начали матч с пенальти, который мог нам дорого стоить, но Лукаш сыграл фантастически. Мы были активными, создали много моментов и несколько раз были близки к тому, чтобы забить. Жаль, что мы не забили",- цитирует футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, во втором туре основного этапа Лиги чемпионов Болонья встретится с Ливерпулем.

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