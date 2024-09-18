Судаков - худший игрок матча Болонья - Шахтер по версии статистических порталов

Украинец не смог реализовать пенальти, который мог бы принести Шахтеру победу.

В рамках первого тура Лиги чемпионов Шахтер сыграл вничью с Болоньей.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили свои оценки по итогам матча. Худшим стал Георгий Судаков с оценками 5.7 и 6.4 соответственно. Лучшим с оценками 7.8 и 8.1 стал Дмитрий Ризнык.

Отметим, что Судаков не забил пенальти на старте игры, который судья назначил после фола на Эгиналду, а Ризнык сделал 6 сейвов.

Напомним, ранее сообщалось, что Матвиенко признали лучшим игроком матча по версии УЕФА.



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