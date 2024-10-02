Боруссия Д - Селтик 7:1 результат и обзор матча Лиги чемпионов

Команды на двоих забили восемь голов.

Во вторник, 1 октября, в рамках второго тура Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд на своем поле обыграла Селтик (7:1).

Главным героем встречи стал нападающий "шмелей" Карим Адейеми - на счету футболиста три гола.

В первом тайме Боруссия Дортмунд забила пять голов, а после перерыва довела этот показатель до семи голов. В составе шотландцев гол престижа забил Маеда.

В следующем туре немецкий коллектив сыграет с Реал Мадридом, а шотландцы - с Аталантой. Матчи пройдут 22 октября.

Статистика матча Боруссия Д - Селтик в Лиге чемпионов

Боруссия Дортмунд - Селтик 7:1

Голы: Джан, 8 (пен), Адееми, 11, 29, 42, Гирасси, 40 (пен), 66, Нмеча, 79 - Маэда, 9

Боруссия Дортмунд: Кобель - Коуту (Бенсебаини, 61), Антон, Шлоттербек, Рьерсон - Гросс (Беер, 61), Джан - Адееми (Дюранвиль, 48), Брандт (Нмеча, 61), - - Гирасси (Забитцер, 70)

Селтик: Шмейхель - Джонстон (Ролстон, 86), Трасти, Скейлс, Тейлор (Валье, 46) - Энгелс, Макгрегор, Бернарду (Хатате, 46) - Кюн (Хен Чжун, 63), Фурухаси (Айда, 63), Маэда

Предупреждения: Гросс, Бенсебаини - Шмейхель, Хатате.

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