Одно из открытий этого сезона и другие: УЕФА объявила претендентов на звание игрока тура в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов.

На награду традиционно номинировали четырех футболистов, а именно: нападающего Спортинга Виктора Дьокереша, форварда РБ Зальцбург Карима Конате, вингера Селтика Николаса Кюна и одного из лидеров Ливерпуля Луиса Диаса.

Дёкереш оформил хет-трик в ворота Манчестер Сити, Конате забил два мяча Фейеноорду, принеся своей команде первую победу в текущем розыгрыше, Кюн также оформил хет-трик РБ Лейпциг и Диас забил три мяча леверкузенскому Байеру.

Проголосовать за лучшего можно по ссылке.

Напомним, на ISPORT есть результаты всех матчей в Лиге чемпионов.

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