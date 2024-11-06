Лига чемпионов: Арсенал с Зинченко проиграл Интеру, Атлетико сенсационно вырвал победу у ПСЖ
Завершились центральные игры еврокубкового турнира.
В среду, 6 ноября, состоялись матчи четвертого тура Лиги чемпионов.
Лондонский Арсенал встречался с Интером. Судьбу матча решил один гол, автором которого стал Чалханоглу.
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Украинец Александр Зинченко вышел на поле на 82 минуте, но спасти команду от поражения не сумел.
Интер - Арсенал 1:0
Гол: Чалханоглу 45+3 (пен.)
ПСЖ и Атлетико провели голевой матч, который завершился победой Атлетико. Мадридцы вырварли три очка на последних минутах.
ПСЖ - Атлетико 1:2
Голы: Заир-Эмери, 14 - Молина, 18, Корреа, 90+3
Отметим, что Судаков забил второй гол в Лиге чемпионов за карьеру.
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