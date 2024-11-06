iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лига чемпионов: Арсенал с Зинченко проиграл Интеру, Атлетико сенсационно вырвал победу у ПСЖ

Завершились центральные игры еврокубкового турнира.
Вчера, 23:55
Интер обыграл Арсенал / Getty Images
Интер обыграл Арсенал / Getty Images

В среду, 6 ноября, состоялись матчи четвертого тура Лиги чемпионов.

Лондонский Арсенал встречался с Интером. Судьбу матча решил один гол, автором которого стал Чалханоглу.

Читай также: Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Украинец Александр Зинченко вышел на поле на 82 минуте, но спасти команду от поражения не сумел.

Интер - Арсенал 1:0
Гол: Чалханоглу 45+3 (пен.)

ПСЖ и Атлетико провели голевой матч, который завершился победой Атлетико. Мадридцы вырварли три очка на последних минутах.

ПСЖ - Атлетико 1:2
Голы: Заир-Эмери, 14 - Молина, 18, Корреа, 90+3

Отметим, что Судаков забил второй гол в Лиге чемпионов за карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Де Ла Хойя раскрыл планы Усика на будущее Де Ла Хойя раскрыл планы Усика на будущее
Лига чемпионов: победы Барселоны, Шахтера, поражения ПСЖ, Бенфики и Арсенала Лига чемпионов: победы Барселоны, Шахтера, поражения ПСЖ, Бенфики и Арсенала
Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа
Календарь Шахтера: "горняки" переиграли Янг Бойз в Лиге чемпионов Календарь Шахтера: "горняки" переиграли Янг Бойз в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс00:45
Де Ла Хойя раскрыл планы Усика на будущее
Лига Чемпионов00:10
Лига чемпионов: победы Барселоны, Шахтера, поражения ПСЖ, Бенфики и Арсенала
Лига Чемпионов00:09
Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа
Вчера, 23:55
Лига Чемпионов23:55
Лига чемпионов: Арсенал с Зинченко проиграл Интеру, Атлетико сенсационно вырвал победу у ПСЖ
Украина23:25
Календарь Шахтера: "горняки" переиграли Янг Бойз в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов23:12
Астон Вилла получила самый курьезный пенальти в истории Лиги чемпионов
Игровые22:57
Футзал. Сборная Украины разгромила Чехию в контрольном матче
Европа22:43
Винисиус Жуниор получил часы в подарок в дизайне "Крестного отца"
Лига Чемпионов22:11
Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Бокс22:00
Усик - Фьюри: названы цены на реванш
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK