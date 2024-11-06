Лига чемпионов: Арсенал с Зинченко проиграл Интеру, Атлетико сенсационно вырвал победу у ПСЖ

В среду, 6 ноября, состоялись матчи четвертого тура Лиги чемпионов.

Лондонский Арсенал встречался с Интером. Судьбу матча решил один гол, автором которого стал Чалханоглу.

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Украинец Александр Зинченко вышел на поле на 82 минуте, но спасти команду от поражения не сумел.

Интер - Арсенал 1:0

Гол: Чалханоглу 45+3 (пен.)

ПСЖ и Атлетико провели голевой матч, который завершился победой Атлетико. Мадридцы вырварли три очка на последних минутах.

ПСЖ - Атлетико 1:2

Голы: Заир-Эмери, 14 - Молина, 18, Корреа, 90+3

Отметим, что Судаков забил второй гол в Лиге чемпионов за карьеру.

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