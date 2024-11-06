Судаков забил второй гол в Лиге чемпионов за карьеру

"Горняки" повели в счете в матче Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер встречается с Янг Бойз в четвёртом туре основного этапа Лиги чемпионов. Горняки первыми пропустили, но сумели сравнять счет – голом отличился Александр Зубков.

Читай также: Шахтер - Янг Бойз: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Оранжево-черные" смогли выйти вперед еще до перерыва. Гол на свой счет записал лидер Шахтера Георгий Судаков. Стоит отметить, что это второй гол полузащитника за карьеру в Лиге чемпионов.

Удар Судакова / Источник: Getty Images

Подопечные Марино Пушича ушли на перерыв при счете 2:1 в свою пользу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!