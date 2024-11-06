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Судаков забил второй гол в Лиге чемпионов за карьеру

"Горняки" повели в счете в матче Лиги чемпионов.
Сегодня, 20:50
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Донецкий Шахтер встречается с Янг Бойз в четвёртом туре основного этапа Лиги чемпионов. Горняки первыми пропустили, но сумели сравнять счет – голом отличился Александр Зубков.

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"Оранжево-черные" смогли выйти вперед еще до перерыва. Гол на свой счет записал лидер Шахтера Георгий Судаков. Стоит отметить, что это второй гол полузащитника за карьеру в Лиге чемпионов.

Удар Судакова
Удар Судакова / Источник: Getty Images

Подопечные Марино Пушича ушли на перерыв при счете 2:1 в свою пользу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Георгий Судаков ФК Шахтер Донецк

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