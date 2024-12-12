"Я пытаюсь найти путь к победе": Гвардиола отреагировал на очередное поражение Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение Ювентусу в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Накануне "горожане" уступили туринцам со счетом 0:2, проиграв уже седьмой из последних десяти поединков.

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"Мы играли хорошо, очень, очень хорошо. Мы не так много пропустили. Я очень горжусь своими игроками, они отдали все и старались. Сейчас мы переживаем такой период, и надеюсь, что мы сможем изменить результаты.

В Лиге чемпионов у нас еще есть два матча. Нам нужно, возможно, одно очко. Этот выезд в Турин, затем будет Париж. Наши три гостевые игры были действительно тяжелыми. Мы должны это принять. Мы изменим ситуацию, не забудем этот период и больше будем ценить то, что сделали в прошлом и то, что собираемся сделать в будущем.

Конечно, я задаю себе вопросы, в хорошие и в плохие моменты. Я был стабилен в хорошие моменты, я был стабилен в плохие моменты. Я пытаюсь найти путь к победе", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов.

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