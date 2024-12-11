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Ювентус - Манчестер Сити 2:0: обзор матча и результат игры 11.12.2024

Туринцы дома нанесли поражение кризисной команде Хосепа Гвардиолы.
Вчера, 23:58
Ювентус обыграл Манчестер Сити / Getty Images
Ювентус обыграл Манчестер Сити / Getty Images

В среду, 11 декабря, туринский Ювентус принимал на своем поле Манчестер Сити в рамках шестого тура основной стадии Лиги чемпионов.

"Горожане", которые до этого имели лишь одну победу в последних девяти матчах, потерпели очередную неудачу проиграв туринцам со счетом 0:2.

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Первый тайм команды провели без особо острых моментов, лишь по разу обменявшись опасными ударами. Преимущество было за Манчестер Сити, но оно не помогло команде Хосепа Гвардиолы справиться с организованной обороной хозяев поля.

Источник: Getty Images

А в начале второй половины встречи счет открыли "бьянконери". На 53-й минуте Эдерсон парировал удар Федерико Гатти, но атака продолжилась навесом от Кенана Йылдыза на Душана Влаховича, который головой пробил в голкипера Сити, но мяч все же оказался за линией ворот.

Источник: Getty Images

Второй гол Ювентуса на 75-й минуте организовали американцы Тимоти Веа и Вестон Маккенни, которые незадолго до этого синхронно вышли на замену. Первый со второй попытки навесил от лицевой в центр штрафной, а второй в падении боковыми ножницами отправил мяч в ворота.

Источник: Getty Images

Ювентус набрал 11 очков и на данный момент занимает 14-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. Манчестер Сити с восемью баллами идет на 22-й позиции.

Статистика матча Ювентус - Манчестер Сити шестого тура Лиги чемпионов

Ювентус - Манчестер Сити 2:0

Голы: Влахович, 53, Маккенни, 75

Ожидаемые голы (xG): 0.93 - 0.98
Владение мячом: 31% - 69%
Удары: 10 - 12
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 2 - 6
Фолы: 8 - 7

Ювентус: Ди Грегорио - Савона, Калулу, Гатти, Данило - Локателли, Тюрам (Маккенни, 69) - Консейсау (Веа, 69), Копмейнерс, Йылдыз (Мбангула, 84) - Влахович (Дуглас Луис, 85).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Гвардиол, Льюис - Де Брюйне, Гюндоган, Силва - Доку (Савио, 78), Холанд, Грилиш (Нунес, 87).

Предупреждения: Ди Грегорио - Грилиш, Силва.

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