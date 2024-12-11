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Барселона в сумасшедшем матче победила Боруссию Д, Милан чуть не опозорился, Арсенал легко победил

ISPORT рассказывает о трех важных матчах Лиги чемпионов.
Вчера, 23:55
Боруссия Д - Барселона / Getty Images
Боруссия Д - Барселона / Getty Images

Состоялся второй день шестого тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, во время которого прошли несколько очень интересных матчей.

В Дортмунде состоялся безумный поединок между местной Боруссией и Барселоной. Команды так и не смогли открыть счёт в первом тайме, но во втором начался голепад. Сначала забил капитан Барсы Рафинья, но очень быстро Серу Гирассе, имевший классную возможность в первом тайме, сравнял счет.

К концу матча на поле появился Ферран Торрес и почти сразу забил, но Гирасси снова быстро сравнял. Но Торрес решил не отставать от форварда "шмелей" и оформил дубль.

Боруссия Д - Барселона 2:3
Голы: Гирасси, 60, 78 – Рафинья, 53, Ферран, 75, 85

Лондонский Арсенал хоть и доминировал в матче с Монако, но довольно долго мяч не уходил в ворота. И только после того, как 18-летний Льюис-Скелли разрезал оборону передачей, Сака смог забить первый гол.

Уже во втором тайме Букайо оформил дубль, а в конце Кай Гаверц закрыл все вопросы.

Арсенал - Монако 3:0
Голы: Сака, 34, 78, Гаверц, 88

Милан чуть не опозорился на домашней арене, ведь в матче с Церной Звездой нужно было исключительно побеждать. Но итальянцы очень долго не могли забить, пока Фофана гениальной передачей не вывел Леау на свидание с кипером.

Но во втором тайме сербы неожиданно сравняли счет, и даже это не заставило Милан всеми силами идти вперед и доминации от них не было, но все же победный гол они забили - 16-летний Камарда пробил в перекладину, а Абрахам был первым на добивании.

Милан - Црвена Звезда 2:1
Голы: Леау, 42 - Радоныч, 67

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