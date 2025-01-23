Дубли Винисиуса и Родриго в обзоре матча Реал - Зальцбург
Реал в домашнем поединке сокрушительно победил Зальцбург в рамках седьмого тура Лиги чемпионов.
Подопечные Карло Анчелотти отправили в ворота гостей пять мячей.
Сначала дублем отметился Родриго, затем Мбаппе подловил оборону Зальцбурга на ошибке. Во второй половине встречи Винисиус Жуниор дважды поразил ворота соперника.
Финальную точку в матче поставил игрок австрийской команды Бидструп, забив гол престижа.
Видео голов и обзор матча Реал - Зальцбург:
Реал - РБ Зальцбург 5:1
Голы: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48, Винисиус, 55, 77 - Бидструп, 85
Реал: Куртуа - Вальверде, Асенсио, Рюдигер (Рамон Наверос, 78), Менди - Родриго (Диас, 72), Модрич, Себальос (Алаба, 64), Беллингем (Гюллер, 64) - Мбаппе (Эндрик, 72), Винисиус.
РБ Зальцбург: Бласвих - Дедич, Байду, Бланк, Терзич - Ео (Диамбу, 63), Капальдо (Гурна-Дуат, 82), Бидструп, Глух (Кавамура, 82) - Доржелес (Пьянтковски, 63), Дагим (Ратков, 88).
Предупреждение: Винисиус.
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