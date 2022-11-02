Отбор на Евро-2024: Англия выбрала стадион для матча с Украиной
Сборная Украины сыграет на легендарной арене.
В рамках отбора на чемпионат Европы 2024 сборная Украины встретится с командами Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты.
Первый поединок состоится против англичан на их территории.
Футбольная ассоциация Англии сообщила, что определилась с местом проведения всех матчей. Да, один домашний поединок они проведут на Олд Траффорд, а все остальные, в том числе с Украиной, сыграют на Уэмбли.
Поединок Англия – Украина состоится в первом туре и пройдет 26 марта 2023 года.
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Домашние матчи Англии
- на Уэмбли: Украина, Италия, Мальта
- на Олд Траффорд: Северная Македония
На ISPORT доступен материал-рассказ о сборной Англии накануне чемпионата мира 2022, на котором они сыграют в одной группе с Уэльсом, Ираном и США.