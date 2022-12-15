Соперник сборной Украины в квалификации на Евро-2024 сменил тренера

Футбольная ассоциация Мальты объявила о подписании контракта с новым главным тренером национальной сборной. Им стал итальянский специалист Микеле Марколини.

47-летний тренер к маю прошлого года тренировал на Родине клуб Альбинолефе. До этого был наставником различных команд низших дивизионов – Авеллино, Алессандрия, Новара, а самой известной из них был Кьево.

Именно в Кьево Марколине выступал как игрок с 2006 по 2011 год. Также был игроком Торино, Бари, Виченцы, Аталанты и других клубов.

Напомним, что Мальта будет соперником Украины в отборочной группе в чемпионата Европы 2024 года. Также в ней сыграют Италия, Англия и Северная Македония.