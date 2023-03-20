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Коноплянка и компания: Сборная Украины отправится в Англию

Украинская команда готова начать путь к отбору на Евро-2024.
Сегодня, 13:20
УАФ
УАФ

В понедельник, 20 марта, сборная Украины отправится в Англию на матч отбора Евро-2024, где сыграет с английской командой.

Украинская команда вместе с тренерским штабом во главе с Русланом Ротанем направляются в Лондон.

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В расположении национальной команды на данный находятся игроки из УПЛ, а также представитель польской Экстраклясы Евгений Коноплянка.

В Англии к основной части команды присоединятся легионеры.

Напомним, сборная Украины начнет свой сбор 20 марта в Лондоне. 
 

Источник: УАФ

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