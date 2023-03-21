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Франция - Нидерланды: прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 24.03.2023

Команды встретятся в отборе чемпионата Европы-2024. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 12:50
Франция - Нидерланды / Getty Images
Франция - Нидерланды / Getty Images

В пятницу, 24 марта, состоится первый матч в рамках квалификации чемпионата Европы. В рамках противостояния сыграют сборные Франции и Нидерландов.

Топовые сборные Европы претендуют на победу в турнире, однако для начала им нужно пробиться туда через квалификацию. Очный поединок позволит одной из команд улучшит шансы на выход дальше или же дать шанс другим командам побороться за путевку на Евро.

Матч состоится на стадионе Стад де Франс в Париже. Стартовый свисток поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч отбора Евро-2024 Франция - Нидерланды

Аналитики и эксперты считают, что фаворитом данной встречи является французская сборная.

Прогноз букмекеров на матч Франция - Нидерланды:

  • победа Франции- 1,87
  • ничья - 3,64
  • победа Нидерландов - 4,40

По мнению букмекеров, в игре не нужно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 2,02.

При этом, судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на исход, что команды обе не забьют, принимаются ставки с коэффициентом 1,87.

Читай также: Франция - Нидерланды: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Статистика противостояния Франция - Нидерланды

В своей истории национальные команды Франции и Нидерландов встречались 28 раз. На счету французской команды 13 побед, у "оранжевых" - 11, а также четыре раза команды играли вничью.

Франция - Нидерланды
13 Победы 11
4 Ничьи 4
47 Голы 56

В последний раз команды встречались в 2018 году в рамках Лиги наций. Нидерландская сборная сумела обыграть чемпиона мира на тот момент.

Нидерланды - Франция 2:0
Голы: Вейналдум, 44, Депай, 90

Отметим, что в рамках групповой стадии сборные Франции и Нидерландов сыграют с Гибралтаром, Грецией и Ирландией.


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