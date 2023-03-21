Участие капитана сборной Украины в матче с Англией находится под вопросом
Сборная Украины накануне прилетела в Лондон, где должна провести матч квалификации Евро-2024 против Англии.
Во вторник, 21 марта, украинская национальная команда провела свою первую тренировку в столице Великобритании.
Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, пока по индивидуальной программе тренируется капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, который получил травму бедра в матче за Аль-Айн.
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Врачи внимательно наблюдают за состоянием вингера, а решение о его участии в поединке с Англией будет принято позже.
Напомним, что матч второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Англии и Украины состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 19:00 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Англия - Украина.