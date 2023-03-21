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Участие капитана сборной Украины в матче с Англией находится под вопросом

Андрей Ярмоленко пока тренируется вне общей группы игроков.
Сегодня, 19:25
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Сборная Украины накануне прилетела в Лондон, где должна провести матч квалификации Евро-2024 против Англии.

Во вторник, 21 марта, украинская национальная команда провела свою первую тренировку в столице Великобритании.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, пока по индивидуальной программе тренируется капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, который получил травму бедра в матче за Аль-Айн.

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Врачи внимательно наблюдают за состоянием вингера, а решение о его участии в поединке с Англией будет принято позже.

Напомним, что матч второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Англии и Украины состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Англия - Украина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Англии Андрей Ярмоленко

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