Участие капитана сборной Украины в матче с Англией находится под вопросом

Сборная Украины накануне прилетела в Лондон, где должна провести матч квалификации Евро-2024 против Англии.

Во вторник, 21 марта, украинская национальная команда провела свою первую тренировку в столице Великобритании.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, пока по индивидуальной программе тренируется капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, который получил травму бедра в матче за Аль-Айн.

Читай также: Ребров поделился деталями восстановления Ярмоленко от травмы

Врачи внимательно наблюдают за состоянием вингера, а решение о его участии в поединке с Англией будет принято позже.

Напомним, что матч второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Англии и Украины состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Англия - Украина.