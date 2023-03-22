iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Судаков: Не рассчитываем, что Англия будет уставшая после Италии. Настраиваемся на полную

Хавбек прокомментировал подготовку к матчу против "трех львов".
Сегодня, 21:56
Георгий Судаков и Михаил Мудрик / УАФ
Георгий Судаков и Михаил Мудрик / УАФ

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков высказался о подготовке к матчу против Англии.

По словам игрока, в лагере национальной команды царит прекрасная атмосфера.

"Настроение позитивное, готовимся к матчу. Завтра будет товарищеский спарринг с Брентфордом. Атмосфера супер, рад всех видеть. Готовимся.

Судаков отметил, что тренировки под руководством Ротаня такие же, как в молодежной сборной.

"Работа такая же. Ничем не отличается. Это первый сбор Руслана Петровича, и он хочет довести свои идеи до всех игроков, поэтому тренировки больше направлены на тактику. В молодежке команда более сыгранная, знаем, что делать, но тренировки те же самые.

Футболист заявил, что "сине-желтые" не надеются на то, что Англия будет не в лучших кондициях после игры с Италией.

"У них очень сильный состав, широкий список. Мне кажется, что там не имеет значения, кто будет играть. Я думаю, возможно, где-то будет усталость. Но мы на это не рассчитываем, настраиваемся на полную к важному матчу", - рассказал украинец в интервью пресс-службе УАФ.

Напомним, что ранее прошла пресс-конференция Руслана Ротаня перед матчем с Англией.


Статьи по теме

Серебрянный призер ЧМ-2018 завершил карьеру в 31 год Серебрянный призер ЧМ-2018 завершил карьеру в 31 год
Сборная Украины U-19 уступила Люксембургу в элит-раунде отбора на ЧЕ-2023 Сборная Украины U-19 уступила Люксембургу в элит-раунде отбора на ЧЕ-2023
Манчестер Юнайтед намерен летом подписать вратаря Манчестер Юнайтед намерен летом подписать вратаря
Яремчук выпал из числа самых дорогих украинцев по версии Transfermarkt Яремчук выпал из числа самых дорогих украинцев по версии Transfermarkt
Помочь журналистам

Видео

Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа23:27
Серебрянный призер ЧМ-2018 завершил карьеру в 31 год
Европа23:11
Сборная Украины U-19 уступила Люксембургу в элит-раунде отбора на ЧЕ-2023
Европа22:52
Манчестер Юнайтед намерен летом подписать вратаря
Европа22:47
Яремчук выпал из числа самых дорогих украинцев по версии Transfermarkt
Европа22:16
Роналду поделился мыслями об уходе из МЮ
Формула 122:11
Расселл заявил, что обновлений болида стоит ждать лишь в Имоле
Евро-202421:56
Судаков: Не рассчитываем, что Англия будет уставшая после Италии. Настраиваемся на полную
Киберспорт21:41
NaVi: результаты матчей Dota 2
Европа21:17
Cидорчук эмоционально отреагировал на обстрел Запорожья
Украина21:03
Два игрока сборной Украины заболели во время сборов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK