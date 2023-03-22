Судаков: Не рассчитываем, что Англия будет уставшая после Италии. Настраиваемся на полную

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков высказался о подготовке к матчу против Англии.

По словам игрока, в лагере национальной команды царит прекрасная атмосфера.

"Настроение позитивное, готовимся к матчу. Завтра будет товарищеский спарринг с Брентфордом. Атмосфера супер, рад всех видеть. Готовимся.

Судаков отметил, что тренировки под руководством Ротаня такие же, как в молодежной сборной.

"Работа такая же. Ничем не отличается. Это первый сбор Руслана Петровича, и он хочет довести свои идеи до всех игроков, поэтому тренировки больше направлены на тактику. В молодежке команда более сыгранная, знаем, что делать, но тренировки те же самые.

Футболист заявил, что "сине-желтые" не надеются на то, что Англия будет не в лучших кондициях после игры с Италией.

"У них очень сильный состав, широкий список. Мне кажется, что там не имеет значения, кто будет играть. Я думаю, возможно, где-то будет усталость. Но мы на это не рассчитываем, настраиваемся на полную к важному матчу", - рассказал украинец в интервью пресс-службе УАФ.

Напомним, что ранее прошла пресс-конференция Руслана Ротаня перед матчем с Англией.