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"Настроение боевое, все заточены на борьбу": Зинченко высказался о матче с Англией

Игрок сборной Украины оценил атмосферу в команде перед важным поединком.
Сегодня, 13:57
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Игрок сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2024 против Англии.

"Каждый матч за сборную - это совсем другая история, потому что играть за сборную - это большая честь. На этом стадионе это будет даже с большими эмоциями. Уверен, что на матче будет полный стадион, много наших украинцев, отличная атмосфера. Все мы с нетерпением ждем этой игры.

Настроение боевое, все заточены на борьбу. Можно сказать, что каждый готов сражаться друг за друга и за нашу страну. За тех, кто сейчас защищает нашу неньку, за всех болельщиков. Думаю, это будет отличный матч.

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Каждая игра - это тяжело. Здесь мне нечего добавить. Все мы знаем, как сборная Англии сильна команда. У нас тоже очень хорошая команда, отличный коллектив. У нас очень большой потенциал как у команды, так и в индивидуальном плане. Сейчас очень много молодых игроков, но они готовы прямо сегодня давать результат. Поэтому давайте посмотрим, что будет", - сказал Зинченко в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, что матч второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Англии и Украины состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Англия - Украина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Англии Александр Зинченко

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