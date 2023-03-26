Не Сватком единым: Судаков впервые выйдет в старте за сборную Украины
Ранее хавбек появлялся лишь на замены.
Руслан Ротань уже успел определиться с составом на матч против Англии.
Специалист преподнес несколько неожиданностей, одной из которых стал выход на поле Судакова с первых минут.
Для полузащитника Шахтера это первое появление в старте национальной команды в карьере.
Стоит отметить, что также в этом матче дебютирует Александр Сваток, который ранее и вовсе не появлялся в составе "сине-желтых", однако его появление вынужденное из-за травм Попова и Забарного.
Напомним, на нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Англия - Украина в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024.