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Не Сватком единым: Судаков впервые выйдет в старте за сборную Украины

Ранее хавбек появлялся лишь на замены.
Сегодня, 18:58
Георгий Судаков (слева) / УАФ
Георгий Судаков (слева) / УАФ

Руслан Ротань уже успел определиться с составом на матч против Англии.

Специалист преподнес несколько неожиданностей, одной из которых стал выход на поле Судакова с первых минут.

Для полузащитника Шахтера это первое появление в старте национальной команды в карьере.

Стоит отметить, что также в этом матче дебютирует Александр Сваток, который ранее и вовсе не появлялся в составе "сине-желтых", однако его появление вынужденное из-за травм Попова и Забарного.

Напомним, на нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Англия - Украина в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина англия Георгий Судаков ЧЕ-2024

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