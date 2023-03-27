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Зинченко: У нас очень хорошая команда в плане потенциала

Хавбек считает, что у сборной Украины прекрасное будущее.
Сегодня, 01:03
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Полузащитник и один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями о прошедшем матче с Англией.

По словам украинского футболиста, у "сине-желтых" прекрасный потенциал и много молодых талантливых игроков.

"Нелегко вернуться после 0:2. Мы знали, насколько сильна Англия. В таких матчах большие игроки диктуют все.

Тренер сказал, что мы все еще должны верить в наш выход. У нас отличная команда в плане потенциала, много молодых игроков. Конечно мы должны учиться, но сегодняшний матч стал невероятным опытом", - сказал Зинченко.

Ранее о матче против Англии высказался Руслан Ротань.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина англия Александр Зинченко

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