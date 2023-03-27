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Роналду оценил свой дубль в ворота Люксембурга

Португалец помог команде набрать важные очки на старте отбора ЧМ-2024.
Сегодня, 07:55
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В воскресенье, 26 марта, в рамках второго тура квалификации Евро-2024 сборная Португалии на выезде разгромила национальную команду Люксембурга (6:0).

Одним из героев встречи стал капитан португальской команды Криштиану Роналду, который оформил дубль.

После поединка 38-летний игрок опубликовал пост в Twitter, в котором подвел итоги двух игр в отборе на чемпионат Европы.

"Две игры, две победы! Цель достигнута. Рад, что внес свой вклад в это очень позитивное начало нашей квалификации. Вперед!", - написал Роналду.

Отметим, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Люксембург - Португалия.


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