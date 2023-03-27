Люксембург - Португалия 0:6 видео голов и лучших моментов матча 26.03.2023 отбора ЧЕ-2024

Сборная Португалии на выезде разгромила сборную Люксембурга со счетом 6:0 в рамках второго тура квалификации чемпионата Европы 2024 года.

В составе португальцев голами отметились Жоау Феликс, Бернарду Силва, Отавиу и Рафаэль Леау, который также не реализовал пенальти, а Криштиану Роналду оформил дубль.

Вашему вниманию видео всех голов матча Люксембург - Португалия во втором туре отбора ЧЕ-2024:

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Люксембург - Португалия 0:6

Голы: Роналду, 9, 31, Феликс, 15, Б. Силва, 18, Отавиу, 77, Леау, 88.

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 4 - 13

Удары в створ: 1 - 7

Фолы: 15 - 11

Ожидаемые голы (xG): 0.41 - 3.97

Люксембург: Морис - Янс, Мартинс (Бонерт, 46), Шано, Пинто - М. Перейра (С. Тиль, 82), Жерсон (Карлсон, 46), Синани (Олесен, 46), Баррейро - Родригеш, В. Тиль (Санчес, 70).

Португалия: Патрисиу - Далот, А. Силва, Диаш, Д. Перейра, Мендеш, Фернандеш (Леау, 75), Пальинья (Жота, 86), Б. Силва (Невеш, 64) - Роналду (Рамуш, 64), Феликс (Отавиу, 75).

Предупреждения: В. Тиль, Мартинс, М. Перейра, Баррейро - Роналду.

На 85-й минуте Рафаэль Леау (Португалия) не реализовал пенальти.

Источник: MEGOGO