Мальта - Италия 0:2: обзор матча и результат игры 26.03.2023

Подопечные Роберто Манчини на классе разобрались с более слабым оппонентом.

В воскресенье, 26 марта, в Та-Кали состоялся матч второго тура квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Мальты и Италии.

"Скуадра адзурра" реабилитировалась за поражение в первом туре от сборной Англии, уже в первом тайме закрыв все вопросы о победителе.

Особенно в этом случае постарался Сандро Тонали. Хавбек Милана стал автором двух голевых передач. Сначала он сделал навес с углового, который удачно замкнул Матео Ретеги - для форварда Тигре это уже второй гол во втором матче за итальянскую сборную.

Источник: Getty Images

А затем с его передачи отличился уже Маттео Пессина, удвоивший преимущество команды Роберто Манчини.

Источник: Getty Images

После перерыва итальянцы уже не особо напрягались, а потому Мальта несколько раз выбегала в контратаку, однако ни одна из них ни к чему не привела.

Сборная Италии поднимается на второе место группы С, имея теперь в активе три очка. Мальта после двух матчей занимает последнее место с нулем в графе заработанных баллов.

Читай также: Украина с поражения Англии начала отбор на Евро-2024

Статистика матча Мальта - Италия отбора на ЧЕ-2024

Мальта - Италия 0:2

Голы: Ретеги, 15, Пессина, 27.

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 9 - 18

Удары в створ: 2 - 6

Фолы: 5 - 9

Ожидаемые голы (xG): 0.63 - 1.93

Мальта: Бонелло - Апап (Браун, 84), Борг, Аттар (З. Мускат, 64) - Мбонг, Янник, Гилломье, Н. Мускат (Теума, 76), Корбалан - Сатариано (Нвоко, 64), Джонс (Димек, 76).

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо (Дармиан, 46), Скальвини, Романьоли, Эмерсон - Пессина, Кристанте, Тонали (Верратти, 66) - Политано, Ретеги (Скамакка, 66), Ньонто (Грифо, 22).

Предупреждения: Ди Лоренцо, Скальвини.